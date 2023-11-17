17 ноября, 10:13

Собянин сообщил об открытии новой школы в районе Тропарево-Никулино

В корпусе есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой и пространство для шахматного кружка

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новое здание для учащихся школы "Тропарево" открыли в Москве. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня открыли новую школу в районе Тропарево-Никулино. У старшеклассников школы "Тропарево" - первый учебный день в новом здании на улице Академика Анохина. Оно приспособлено и для маломобильных учеников", - написал мэр.

Он отметил, что в корпусе есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, пространство для шахматного кружка. На базе IT-полигона учащиеся могут заниматься 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

"В целом с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов", - подчеркнул Собянин.

Обновление района

"В последние годы мы провели большие работы по развитию района Тропарево-Никулино. К станции метро "Тропарево" Сокольнической линии добавили новую станцию "Озерная" Солнцевского радиуса. Открыли 6 маршрутов наземного транспорта. Активно развиваем велосипедную инфраструктуру", - добавил мэр.

Он пояснил, что проведены работы по благоустройству проходящего через район участок Ленинского проспекта, а также парк Летчиков-испытателей. В рамках программы "Мой район" приведены в порядок дворы, детские и спортивные площадки, высажена зелень.

"На улице Академика Анохина построили детскую поликлинику и школу, реконструировали головное здание поликлиники №8. Отремонтировали здание Детской музыкальной школы им. М.И. Табакова. Большим успехом пользуются новые спорткомплексы в Олимпийской деревне и на улице Академика Анохина", - перечислил Собянин.

Кроме того, для старшего поколения открыт Центр московского долголетия "Тропарево-Никулино". "Фестивальная площадка на Мичуринском проспекте стала любимым местом отдыха для всех жителей", - заключил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация