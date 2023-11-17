Собянин сообщил об открытии новой школы в районе Тропарево-Никулино

В корпусе есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой и пространство для шахматного кружка

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новое здание для учащихся школы "Тропарево" открыли в Москве. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня открыли новую школу в районе Тропарево-Никулино. У старшеклассников школы "Тропарево" - первый учебный день в новом здании на улице Академика Анохина. Оно приспособлено и для маломобильных учеников", - написал мэр.

Он отметил, что в корпусе есть лабораторно-исследовательский комплекс, медиатека с библиотекой, пространство для шахматного кружка. На базе IT-полигона учащиеся могут заниматься 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

"В целом с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов", - подчеркнул Собянин.

Обновление района

"В последние годы мы провели большие работы по развитию района Тропарево-Никулино. К станции метро "Тропарево" Сокольнической линии добавили новую станцию "Озерная" Солнцевского радиуса. Открыли 6 маршрутов наземного транспорта. Активно развиваем велосипедную инфраструктуру", - добавил мэр.

Он пояснил, что проведены работы по благоустройству проходящего через район участок Ленинского проспекта, а также парк Летчиков-испытателей. В рамках программы "Мой район" приведены в порядок дворы, детские и спортивные площадки, высажена зелень.

"На улице Академика Анохина построили детскую поликлинику и школу, реконструировали головное здание поликлиники №8. Отремонтировали здание Детской музыкальной школы им. М.И. Табакова. Большим успехом пользуются новые спорткомплексы в Олимпийской деревне и на улице Академика Анохина", - перечислил Собянин.

Кроме того, для старшего поколения открыт Центр московского долголетия "Тропарево-Никулино". "Фестивальная площадка на Мичуринском проспекте стала любимым местом отдыха для всех жителей", - заключил мэр.