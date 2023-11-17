17 ноября, 10:30

СПЧ ждет представителей 60 стран на конференции к 75-летию декларации прав человека

Мероприятие пройдет 21 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Представители 60 иностранных государств могут принять участие в международной конференции, приуроченной к 75-летию Всеобщей декларации прав человека, которую организует в ноябре в Москве Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"На конференцию приглашен дипломатический корпус, будут присутствовать послы и представители не менее 50 посольств. Мы не приглашали посольства из списка недружественных стран, но будет Азия, Африка, Латинская Америка и так далее, я думаю, посольств 60 будет", - сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-конференции.

Как сообщал Фадеев ранее конференция пройдет 21 ноября. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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