17 ноября, 11:38

В Москве стартует проект по финансовому просвещению студентов

Новый проект даст возможность студентам неэкономических специальностей бесплатно повысить уровень финансовой грамотности

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Департамент финансов Москвы подготовил для студентов столичных вузов просветительский марафон, который пройдет в ноябре и декабре 2023 года. Новый проект ориентирован на обучающихся по неэкономическим и нефинансовым специальностям, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного депфина Елена Зяббарова.

"Финансовое просвещение в Москве становится гибким и индивидуальным. Департамент финансов учитывает пожелания самих горожан. Для вузов-участников нового проекта эксперты центра финансовой грамотности (ЦФГ) [Москвы] подготовили программу с указанием тем лекций, мастер-классов, квизов и игр, а также предполагаемых спикеров. Учебные заведения смогут выбирать наиболее интересные для студентов темы и удобные форматы занятий", - сказала Зяббарова, слова которой приводит пресс-служба департамента.

Как отметили в ведомстве, студенты являются активными и постоянными участниками городских просветительских мероприятий. "Особенно важно, что новый проект даст возможность студентам непрофильных направлений, для которых экономика и финансы не являются основной образовательной программой, бесплатно повысить уровень финансовой грамотности. Наши эксперты поделятся прикладными знаниями, полезными для каждого", - подчеркнула глава депфина.

Так, лекторами проекта станут эксперты ЦФГ, Федеральной палаты налоговых консультантов, крупных банков, страховых организаций и других организаций-партнеров. Студентам расскажут, как правильно управлять личными финансами, не попадаться на уловки мошенников, зарабатывать с использованием социальных сетей и многом другом.

"На мероприятиях можно будет узнать, на что нужно обращать внимание при первом трудоустройстве, как потребителю финансовых услуг защитить свои права, как выстраивать персональные финансовые планы и достигать своих целей, в чем преимущества налогового режима для самозанятых, а также как развивать и продвигать стартапы. Первая лекция пройдет 17 ноября в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Эксперт ЦФГ Ольга Андреева расскажет о психологических ловушках при управлении личными финансами. Мероприятия также пройдут на площадках Университета правительства Москвы, Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, Российского института театрального искусства - ГИТИС", - уточнили в пресс-службе департамента финансов. 

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