Украинские водители провели акцию протеста у консульства Польши в Луцке

Они требуют прекратить забастовку польских перевозчиков и обеспечить надлежащие условия работы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинские водители собрались на акцию протеста перед зданием консульства Польши в Луцке Волынской области на западе Украины. Они требуют прекратить забастовку польских перевозчиков и обеспечить украинским водителям надлежащие условия, сообщает на своем сайте украинский канал "Общественное".

Участники акции собрали подписи и передали официальное обращение к генеральному консулу Польши в Луцке Славомиру Мисяку с требованием повлиять на ситуацию, которая сложилась на границе. "Заложниками ситуации стали водители, у которых уже заканчиваются запасы воды и пищи. Большинство находятся на обочинах без доступа к туалету и душу, на паркингах давно нет свободных мест. Очередь движется очень медленно", - сообщил "Общественному" глава регионального совета международных автомобильных перевозчиков Волынской и Ровненской областей.

По словам митингующих, теперь они ждут ответа консула.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.

На границе образовались многокилометровые очереди из фур. Утром 16 ноября на всех трех КПП суммарно проезда в сторону Украины ожидали 2,4 тыс. автомобилей. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний прогнозируют срыв многих контрактов. Переговоры украинской и польской сторон о разблокировании границы пока не привели к результатам. Польские перевозчики утверждают, что с 20 ноября заблокируют еще один пункт пропуска.

Кроме того, в четверг словацкие автоперевозчики провели часовую блокаду автомобильного КПП "Вышне-Немецке" на границе Словакии с Украиной, акция была организована в поддержку польских коллег. В последнее дни на словацкой стороне границы с Украиной также образовались многокилометровые очереди из грузовиков - из-за ограничения въезда грузового транспорта из Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии.