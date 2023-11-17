17 ноября, 14:33

В Грозном официально открыли филиал МГУ

Первый прием кампус осуществил по программам бакалавриата "менеджмент", "юриспруденция", а также "прикладная математика и информатика"

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова официально открыли в Грозном. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Рамзан Кадыров, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полпред в СКФО Юрий Чайка и ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Сегодня для нашей молодежи открывается возможность учиться в лучшем университете страны, не выезжая за пределы родного края. Уверен, что студенты филиала МГУ получат достойное, качественное образование, станут полезными не только для республики, но и для всей нашей большой страны", - отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении.

На поступление в филиал было подано 430 заявлений, в том числе 286 на бюджет. "Это высокий конкурс для первого приема. По итогам приема по очной форме на три факультета принято 78 студентов, из которых 51 - на бюджет. Это означает, что филиал состоялся. Он со временем станет выдающимся университетом, который будет готовить специалистов для Чеченской Республики, для других регионов, для нашей великой России", - сказал ректор МГУ Садовничий.

"Филиал начнет готовить специалистов в области фармации и фундаментально-прикладной биологии. Обучение также будет практико-ориентированным. Занятия будут проходить на производственных площадках региональных предприятий, а также на современных суперпродвинутых комплексах МГУ", - отметил Чернышенко.

О филиале

Первый прием филиал осуществил по программам бакалавриата "менеджмент", "юриспруденция", а также "прикладная математика и информатика". В следующем году вуз планирует принимать студентов на обучение фармации и биотехнологиям.

"На следующий год у нас планируется набор порядка 250 студентов-бюджетников. А контрактное обучение не ограничено. Помимо трех специальностей, которые уже есть, планируется ввести "биотехнологию" и "фармацию". Читать лекции будет только профессорско-преподавательский состав МГУ. Они будут приезжать группами и проводить свои занятия. Филиал мы будем и дальше развивать", - рассказал директор филиала Магомед Селимханов.

Кампус в Грозном включает в себя комплекс из восьми зданий на территории 260 тыс. кв. м. Образовательные корпуса рассчитаны на 3,5 тыс. посадочных мест. Кроме того, у филиала имеются футбольное поле, волейбольная, баскетбольная и теннисные площадки. 

Теги:
Чайка, Юрий ЯковлевичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияСадовничий, Виктор АнтоновичЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЧечняМГУ им. М.В. Ломоносова
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация