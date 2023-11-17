В Грозном официально открыли филиал МГУ

Первый прием кампус осуществил по программам бакалавриата "менеджмент", "юриспруденция", а также "прикладная математика и информатика"

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова официально открыли в Грозном. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Рамзан Кадыров, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полпред в СКФО Юрий Чайка и ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Сегодня для нашей молодежи открывается возможность учиться в лучшем университете страны, не выезжая за пределы родного края. Уверен, что студенты филиала МГУ получат достойное, качественное образование, станут полезными не только для республики, но и для всей нашей большой страны", - отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении.

На поступление в филиал было подано 430 заявлений, в том числе 286 на бюджет. "Это высокий конкурс для первого приема. По итогам приема по очной форме на три факультета принято 78 студентов, из которых 51 - на бюджет. Это означает, что филиал состоялся. Он со временем станет выдающимся университетом, который будет готовить специалистов для Чеченской Республики, для других регионов, для нашей великой России", - сказал ректор МГУ Садовничий.

"Филиал начнет готовить специалистов в области фармации и фундаментально-прикладной биологии. Обучение также будет практико-ориентированным. Занятия будут проходить на производственных площадках региональных предприятий, а также на современных суперпродвинутых комплексах МГУ", - отметил Чернышенко.

О филиале

Первый прием филиал осуществил по программам бакалавриата "менеджмент", "юриспруденция", а также "прикладная математика и информатика". В следующем году вуз планирует принимать студентов на обучение фармации и биотехнологиям.

"На следующий год у нас планируется набор порядка 250 студентов-бюджетников. А контрактное обучение не ограничено. Помимо трех специальностей, которые уже есть, планируется ввести "биотехнологию" и "фармацию". Читать лекции будет только профессорско-преподавательский состав МГУ. Они будут приезжать группами и проводить свои занятия. Филиал мы будем и дальше развивать", - рассказал директор филиала Магомед Селимханов.

Кампус в Грозном включает в себя комплекс из восьми зданий на территории 260 тыс. кв. м. Образовательные корпуса рассчитаны на 3,5 тыс. посадочных мест. Кроме того, у филиала имеются футбольное поле, волейбольная, баскетбольная и теннисные площадки.