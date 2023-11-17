Жителям Подмосковья выплатили почти 275 млн рублей экстренной соцпомощи с начала года

Экстренную социальную помощь получили свыше 36 тыс. жителей области

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 275 млн рублей в виде экстренной социальной помощи предоставили 36 тыс. жителей Московской области с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года свыше 36 тыс. жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму почти 275 млн рублей", - привели в тексте слова министра соцразвития региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе уточнили, что получить экстренную помощь жители Подмосковья могут при возникновении трудной жизненной ситуации - инвалидности, безработице, малообеспеченности, безнадзорности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Также за помощью могут обратиться граждане, столкнувшиеся с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

"В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 10 тыс. рублей - одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 50 тыс. рублей - одиноко проживающему гражданину", - добавила Болатаева.

Поясняется, что оформить экстренную соцпомощь можно на региональном портале госуслуг. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет.