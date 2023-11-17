17 ноября, 15:22

Жителям Подмосковья выплатили почти 275 млн рублей экстренной соцпомощи с начала года

Экстренную социальную помощь получили свыше 36 тыс. жителей области

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 275 млн рублей в виде экстренной социальной помощи предоставили 36 тыс. жителей Московской области с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года свыше 36 тыс. жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму почти 275 млн рублей", - привели в тексте слова министра соцразвития региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе уточнили, что получить экстренную помощь жители Подмосковья могут при возникновении трудной жизненной ситуации - инвалидности, безработице, малообеспеченности, безнадзорности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Также за помощью могут обратиться граждане, столкнувшиеся с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.

"В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 10 тыс. рублей - одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и до 50 тыс. рублей - одиноко проживающему гражданину", - добавила Болатаева.

Поясняется, что оформить экстренную соцпомощь можно на региональном портале госуслуг. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация