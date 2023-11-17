В Запорожской области сократили время действия комендантского часа

С 20 ноября в нескольких населенных пунктах он будет действовать с 22:00 до 05:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Запорожской области сократили время комендантского часа в крупнейших населенных пунктах региона, в том числе в Мелитополе, с 20 ноября, соответствующий указ подписал губернатор области Евгений Балицкий.

С 1 ноября время комендантского часа сократили, во всем регионе он действовал с 21:00 мск до 05:00. С 20 ноября в нескольких населенных пунктах он будет действовать с 22:00 до 05:00.

"Установить с 20 ноября 2023 года режим комендантского часа на территории Запорожской области с 21:00 до 05:00, за исключением Мелитопольского городского округа, Бердянского городского округа, <...> на территории которых режим комендантского часа действует с 22:00 до 05:00", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС. Время действия ограничений для граждан также уменьшено в Акимовском, Приазовском и Приморском административных районах.

Действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск на участке от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой, а также трассу М-18 Харьков - Симферополь - Ялта от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.