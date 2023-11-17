В Волгоградской области ввели выплату для почетных граждан региона

Размер единовременной выплаты составит 500 тыс. рублей

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Меры поддержки для почетных граждан региона расширили в Волгоградской области, в числе нововведений - единовременная выплата до 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. С 2001 года это звание получили более 40 человек, в числе которых политический деятель Степашин, композитор Пахмутова и олимпийская чемпионка Исинбаева.

"Утвержден порядок предоставления новых мер социальной поддержки лиц, удостоенных высшей награды региона - звания "Почетный гражданин Волгоградской области". <…> Единовременная выплата при присвоении такого звания теперь будет составлять не 2 тыс. рублей, а 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Среди основных изменений также увеличение с 18 650 рублей до 50 тыс. рублей ежемесячной выплаты постоянно проживающим на территории региона почетным гражданам, достигшим пенсионного возраста или имеющих инвалидность первой или второй группы.

Звание "Почетный гражданин Волгоградской области" - высшая награда региона, учрежденная для признания выдающихся заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие области. За историю существования областной награды с 2001 года ею было отмечено более 40 человек. Среди них - композитор и музыкант, народная артистка СССР Александра Пахмутова, писатель-историк Сурен Мирзоян, российский государственный и политический деятель Сергей Степашин.

С 2016 года почетным гражданином Волгоградской области является двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, уроженка Волгограда.