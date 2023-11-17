В Дагестан запустят зимние чартерные рейсы на новогодние праздники

Речь идет о периоде с 30 декабря по 7 января

ТАСС, 17 ноября. Зимние чартерные рейсы будут запущены в Дагестан с 30 декабря по 7 января. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов в ходе всероссийского совещания с регионами о подготовке к зимнему туристическому сезону под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"В период с 30 декабря по 7 января туристический центр Республики Дагестан совместно с федеральным туроператором Fun&Sun запускает зимнюю чартерную программу. В рамках программы реализуется продажа 8 туристических пакетов, таких как "Новый год в Дагестане", "Новогодние каникулы в Дагестане. Горы",- сказал Мерданов.

По его словам, в зимний период региональными туроператорами подготовлена линейка специализированных туров и экскурсионных программ. В новогодние праздники во всех городских округах и муниципальных районах состоятся новогодние елки для детей, а в Дербенте пройдет комплекс праздничных мероприятий "Новогодние выходные в Дербенте", в рамках которых будут организованы ярмарка, концертная площадка, фонтанное шоу, детские развлечения, выставка народных художественных промыслов с мастер-классами и фестиваль чая.