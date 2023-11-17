17 ноября, 17:27
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Цискаридзе назвал решение пожелавших покинуть РФ деятелей культуры их личным выбором

По словам народного артиста, каждый человек ищет, где ему лучше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Решение деятелей культуры об эмиграции из России после начала СВО является их личным выбором, заявил ТАСС народный артист РФ Николай Цискаридзе на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Каждый человек ищет, где ему лучше. Хочется жить так - пожалуйста. Да, [это их выбор]", - сказал Цискаридзе, отвечая на вопрос о том, как он относится к покинувшим Россию деятелям культуры.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияЦискаридзе, Николай МаксимовичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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