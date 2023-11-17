В школе Северной Осетии открыли мемориальные доски погибшим в СВО выпускникам

Такие памятные доски открыты уже в 36 школах республики, планируется их установка еще в 26 общеобразовательных учреждениях

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 ноября. /ТАСС/. Мемориальные доски в память о погибших в СВО выпускниках открыли в школе города Алагир Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"В Алагирской школе №5 сегодня открыли мемориальные доски, посвященные выпускникам - самоотверженным бойцам, погибшим в зоне СВО. Аслан Мухтаров, Ацамаз Цгоев, Чермен Елоев и Сергей Дзарахохов - герои, которые пожертвовали собой во имя мира и справедливости. Каждый из ребят посмертно представлен к высокой государственной награде - ордену Мужества", - говорится в сообщении.

По словам руководителя региона, такие памятные доски открыты уже в 36 школах республики, планируется их установка еще в 26 общеобразовательных учреждениях.

"Сегодня это крайне важно - рассказывать детям о наших героях, о тех, кто бьется на передовой, отвоевывая для нашей страны саму возможность жить самостоятельно, по своим традициям, а не по чужим правилам. Мы ведь знаем, как западными кукловодами запросто переписывается история, переставляются акценты - это видно, например, по новым удивительным и совершенно невероятным трактовкам Второй мировой войны", - отметил Меняйло.