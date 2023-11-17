В России в 2024 году запустят женскую соцсеть Lady Link

Она будет ориентирована на поддержку традиционных и семейных ценностей

СЕРГИЕВ ПОСАД, 17 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Стефанов/. Женская социальная сеть Lady Link, ориентированная на поддержку традиционных, семейных ценностей, будет запущена в России в первой половине 2024 года. Об этом на круглом столе в Троице-Сергиевой лавре сообщили представители разработчика соцсети - Фонда "Женщины России", а в беседе с корреспондентом ТАСС они поделились деталями проекта.

"Сейчас мы готовим к запуску первую женскую социальную сеть Lady Link, выходим под слоганом "Вместе воплотим мечту каждой". Мы хотим создать у женщин ощущение уверенности - что есть место, где они могут поделиться любыми своими проблемами, обсудить любые вопросы, где им дадут правильное наставление. Мы будем давать возможность удобного бесплатного доступа тем людям, которые будут нести добро", - рассказал на круглом столе главный идеолог проекта, член наблюдательного совета фонда "Женщины России" и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Темур Шакая.

Президент фонда Юлия Школенко, также являющаяся членом совета московского регионального отделения "Деловой России", пояснила ТАСС, что фонд выступает флагманом проекта. "Это не какое-то феминистское движение - мы про семью, про ценности. Там женщины смогут делиться опытом и получать консультации, получать поддержку, при этом они еще смогут там и зарабатывать. Особенно эта сеть будет полезна для мам, <...> которые могут быть бизнес-леди, для женщин с активной социальной позицией", - рассказала Школенко.

По ее данным, социальная сеть будет запущена "примерно через три-четыре месяца", она будет реализована в формате мобильного приложения.

Круглый стол, прошедший в Троице-Сергиевой лавре с участием представителей Русской православной церкви, был посвящен теме "Духовно-нравственных ориентиры и ценности в условиях современных вызовов".