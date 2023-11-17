В Афинах более 25 тыс. греков приняли участие в марше протеста к посольству США

Он приурочен к 50-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников"

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Более 25 тыс. греков провели митинги протеста и прошли маршем к посольству США в связи с 50-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Раздельные митинги провели Компартия Греции, левая партия МЕРА25, профсоюзы государственного и частного секторов, организации студентов. После этого участники митингов пошли колоннами по центральным улицам столицы к посольству США, которое по периметру было плотно окружено полицейскими автобусами и кордонами отрядов спецназа. Демонстранты ежегодно проводят марш к американскому посольству в Афинах в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967-74 годах.

Участники марша несли транспаранты, красные флаги и громко скандировали: "Американцы - убийцы народов!" "Базы НАТО вон из Греции", "Никакого подчинения империалистам!" "Только народы являются суперсилами!" "Единственный способ - сопротивление и борьба!" Перед посольством США демонстранты сожгли американский флаг.

В этом году к традиционным лозунгам против США и НАТО добавились лозунги "Свобода Палестине!" "Отмена санкций против Кубы и Венесуэлы!" Участники марша пронесли огромный палестинский флаг, а также флаги Кубы и Венесуэлы. По оценке полиции, которую привел греческий телеканал ERT-1, в митингах и марше приняли участие более 25 тыс. человек.

Демонстрация прошла мирно, никаких инцидентов у посольства США не произошло. После этого колонна направилась к посольству Израиля для того, чтобы потребовать прекращения военных действий в секторе Газа. Полиция сообщила о небольших стычках с анархистами и другими демонстрантами в Афинах, Патрах и Салониках. В Афинах были задержаны 20 человек, в Патрах - трое.

Исторические события

Ежегодно 17 ноября в Греции вспоминают о героизме студенческой молодежи, которая первой начала оказывать организованное сопротивление режиму диктатора Георгиоса Пападопулоса спустя шесть лет после захвата им власти в 1967 году. Не доверяя обещаниям фашистской хунты начать демократический процесс, учащиеся потребовали проведения свободных выборов в вузах и упразднения военных контролеров в университетах. Первые мирные выступления молодежи были подавлены полицией. Тогда студенты, забаррикадировавшись в Политехническом институте, отказались покинуть здание.

По приказу диктатора 17 ноября танки смяли ворота института, и туда ворвались солдаты и жандармы. Итог расправы с восставшими студентами был трагичным: 24 погибших, 128 тяжело раненых, более тысячи других пострадавших. Точные официальные данные до сих пор не обнародованы.