17 ноября, 21:11

В Москве пройдет событие по кибербезопасности Moscow Hacking Week

Мероприятия состоятся в Кибердоме с 18 по 26 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Событие Moscow Hacking Week, организатором которого является российская ИБ-компания Positive Technologies, пройдет в Москве с 18 по 26 ноября. Посетителей ждут воркшопы, лекции по актуальным темам в ИБ, а также кибербитва Standoff 12, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Moscow Hacking Week пройдет в Кибердоме - хабе информационной безопасности в Москве. 18 и 19 ноября пройдет Standoff 101 - мероприятие с лекциями, вебинарами и воркшопами для начинающих специалистов по кибербезопасности, багхантеров и пентестеров.

С 21 по 24 ноября пройдет кибербитва Standoff 12 на обновленном полигоне. Команды "атакующих" - одной из сторон, сражающихся в битве, - попытаются реализовать 140 возможных негативных сценариев, а "защитники" смогут не просто расследовать ИБ-инциденты, но и останавливать атаки. Впервые на киберполигоне будет представлен космический отраслевой сегмент, а "атакующие" попробуют взломать спутник-сервер.

24 и 25 ноября посетителей ждет митап Standoff Talks для профи и энтузиастов кибербезопасности - с самыми актуальными темами, обменом опытом и крутыми докладчиками. 26 ноября состоится закрытое событие Standoff Hacks, где белые хакеры - те, кто легально ищет уязвимости в системах - будут тестировать защищенность продуктов и сервисов.

Соорганизатор Moscow Hacking Week - ИТ-компания Innostage. Генеральный партнер - "Газинформсервис" - интегратор и вендор в области информационной безопасности. Технологические партнеры - RUVDS и eKassir. 

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