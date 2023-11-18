МЧС России подготовило 3 тыс. единиц спецтехники для спасения в зимних условиях

В ведомстве отметили, что задействуют при необходимости снегоболотоходы, транспортеры, гусеничные двухсекционные вездеходы, снегоходы, катера на воздушной подушке

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. МЧС России привело в готовность 3 тыс. единиц специальной техники для работ по оказанию помощи зимой, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Плавающие гусеничные снегоболотоходы, транспортеры, гусеничные двухсекционные вездеходы, снегоходы, катера на воздушной подушке - это не полный перечень машин, которые на постоянной основе применяются подразделениями при работе в этот период года. Всего - около 3 тыс. единиц спецтехники ведомства", - цитируют в пресс-службе министра Александра Куренкова.

Ранее сообщалось, что МЧС России привело в готовность их более 220 мобильных и 130 подвижных пунктов обогрева по всей стране. Они будут заранее выставляться на сложных участках дорог в случае неблагоприятного прогноза погоды. В пунктах будут генераторы электричества, питьевая вода и аптечки.