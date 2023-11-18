В Москве ожидаются небольшая облачность и до минус 5 градусов

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов, местами ожидается гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов.

Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области до 11:00 воскресенья из-за того, что местами на дорогах ожидается гололедица.