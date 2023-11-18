В ПФО появится новый окружной молодежный форум "Метеор", который сменит "iВолгу"

В рамках мероприятия планируют провести всероссийский конкурс молодежных проектов

ТАСС, 18 ноября. Новый окружной молодежный форум "Метеор" появится в Приволжском федеральном округе. Он придет на смену форуму "iВолга", который в свою очередь станет всероссийским, сообщает пресс-служба полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова по итогам всероссийского семинара-совещания с руководителями региональных органов власти, ответственных за реализацию молодежной политики.

"То, что "iВолга" стала федеральной, - это подтверждение того, что, во-первых, форум решает задачи, на которые он ориентирован, а во-вторых, проходит на высоком организаторском и содержательном уровне. В 2023 году, например, в его подготовку были вовлечены все 14 регионов ПФО. Учитывая, что "iВолга" стала федеральной, мы не могли оставить ребят из ПФО без окружной площадки. По итогам строго отбора ей стал региональный форум "Метеор", - сказал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев.

По данным полпредства, программа первого окружного форума "Метеор", который войдет в систему форумов Росмолодежи, будет также интегрирована в концепцию смыслов "Культурной столицы России", в 2024 году ей станет Нижний Новгород. В рамках форума пройдет восемь образовательных треков. Помимо шести традиционных направлений - "Движение навстречу" (волонтерство), "Креативные индустрии", "Прямой эфир" (медиа), "Верный курс" (управление командами), "Сила мысли" (наука и технологии) и "Инвестируй в будущее" (бизнес) - на форуме появятся новые. В частности, будет организована смена Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и смена для представителей молодежных центров регионов ПФО. Кроме того, в рамках форума состоится всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежи.

Форум "iВолга" в 2023 году проходил в Самарской области. Он объединил 2 тыс. молодых специалистов из 71 региона России, а его образовательная программа состояла из восьми направлений и трех специальных треков, в том числе для юных участников от 14 до 17 лет. Организаторами форума выступили аппарат полпреда президента в ПФО, правительство Самарской области и Росмолодежь.