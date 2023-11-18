В Москве построили и реконструировали более 20 путепроводов с 2011 года

По словам мэра города Сергея Собянина, в планах до 2026 года обновить и возвести еще 18 объектов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 20 путепроводов построили и реконструировали в разных округах Москвы с 2011 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Всего с 2011 года построили и реконструировали 24 путепровода в разных округах столицы. До 2026 года приведем в порядок и возведем еще 18", - написал он.

В частности, сейчас проводится обновление Дмитровского путепровода, работы выполнены на три четверти. В рамках проекта специалисты меняют опоры и пролетные строения моста, приводят в порядок примыкающий к сооружению участок Дмитровского шоссе, перекладывают инженерные коммуникации и обустраивают проезжую часть. Позже планируется благоустроить прилегающую территорию, добавил мэр.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что движение по Дмитровскому путепроводу, одному из ключевых сооружений на одноименном шоссе, планируют запустить в декабре текущего года.