18 ноября, 08:57

В Кисловодске появятся "Гроты желаний"

Глава города Евгений Моисеев заявил, что зоны отдыха "будут заряжены на исполнение желаний"

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация парка имени Ленинского комсомола в Кисловодске возведет у себя "гроты желаний" - зоны отдыха, оборудованные звуковой системой, с современными лавочками и бесплатным Wi-Fi, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске на территории парка имени Ленинского комсомола в рамках работ по благоустройству предусмотрены пешеходные дорожки на разных уровнях по рельефу парка. На таких терренкурах появятся искусственные гроты. Это будут небольшие зоны отдыха, оборудованные звуковой системой, с современными лавочками и бесплатным Wi-Fi", - сказал Моисеев.

По его словам, такие места "будут заряжены на исполнение желаний", поэтому называться они будут "гротами желаний".

"Мы впервые за 40 лет начали благоустраивать любимый всеми кисловодчанами Комсомольский парк. И это будет не просто парк с аттракционами в новом исполнении. Мы приготовили много чего интересного и даже удивительного. И ярким примером тому будут наши "гроты желаний" - искусственные пространства на терренкурах, которые позволят провести время между прогулками, послушать приятную музыку и посидеть на лавочке, воспользовавшись сетью Wi-Fi", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что всего в парке будет шесть таких гротов. "Предусматриваем три вида гротов - мужские, женские и для детей. Наш Комсомольский парк однозначно станет новым волшебным местом притяжения в Кисловодске", - рассказал глава Кисловодска. 

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РоссияСеверный КавказСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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