18 ноября, 12:38

Во Всероссийской олимпиаде по ИИ победили школьники из Москвы, Новосибирска, Петербурга

Награды победителям вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Четыре старшеклассника из Москвы, Московской области, Новосибирска и Санкт-Петербурга стали победителями Всероссийской олимпиады среди школьников по искусственному интеллекту (ИИ). Награды победителям вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Олимпиада по искусственному интеллекту достаточно молодая, и с каждым годом все больше и больше школьников принимают в ней участие. Я считаю, что она очень перспективная, и хочу всех поздравить. Конечно, искусственный интеллект - это шаг вперед, это развитие информационных технологий. Но мы все должны помнить: чтобы это было не во вред", - сказал он в ходе церемонии награждения, которая состоялась в рамках международной выставки-форума "Россия".

Призерами второй степени стали четыре старшеклассника из Башкортостана, Калужской, Кемеровской и Тюменской областей. Третьей - два школьника из Москвы, а также ребята из Новосибирской и Орловской областей.

Всероссийская олимпиада для школьников 8-11-х классов по искусственному интеллекту проходит в России с 2021 года. За это время в ней приняли участие 40 тыс. ребят. Школьники в течение двух дней решают задачи, основанные на реальных данных компании VK, принимают участие в профориентационных и развлекательных мероприятиях, встречаются с экспертами в сфере ИИ.

Финальные состязания состоялись в университете "Иннополис" в Республике Татарстан. В них приняли участие 50 старшеклассников из Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Архангельской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Свердловской, Тюменской областей. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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