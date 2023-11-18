В Курганской области ограничили движение автобусов на трассе Р-254 "Иртыш" из-за снегопада

Ограничения также распространены на на дороге общего пользования регионального значения Петухово - Частоозерье

ТАСС, 18 ноября. Движение пассажирского транспорта из-за снегопада временно ограничено в Курганской области на участках трассы Р-254 "Иртыш", а также на дороге общего пользования регионального значения Петухово - Частоозерье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Неблагоприятные погодные условия на некоторых участках дорог создали угрозу безопасности дорожного движения. Сегодня с 18:00 (16:00 мск) запрещено движение пассажирского транспорта [на этих участках]", - сказано в распространенном сообщении.

Уточняется, что ограничение распространяется на участки трассы Р-254 "Иртыш" с 351-го по 465-й км, с 396-го км по 479-й км. Кроме того, на автомобильную дорогу общего пользования Петухово - Частоозерье.

По данным управления дорог "Южный Урал", в данных местах наблюдаются мокрый снег, перепады температуры воздуха от 3 градусов тепла до 8 градусов холода, порывы ветра до 15 м/с.