18 ноября, 16:19

В Шебекине и Новой Таволжанке Белгородской области восстановили почти 85% объектов

Всего восстановительные работы затронули более 3,7 тыс. зданий

ТАСС, 18 ноября. Власти Белгородской области восстановили в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка более 3,7 тыс. зданий. Это 84,6% от общего числа поврежденных объектов в результате обстрелов со стороны Украины.

"Вернулся из Шебекино и Новой Таволжанки, где со своими заместителями, министрами, главами муниципальных образований провел совещание по вопросам восстановления жилья и социальных объектов, поврежденных в результате обстрелов. На сегодняшний день из 4 443 поврежденных объектов в обоих населенных пунктах восстановлено 3 759 [объектов]", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков добавил, что за неделю в этих населенных пунктах восстановили 99 объектов, работы ведут 64 подрядные организации. По его данным, из 170 тыс. кв. м кровли в городе и селе отремонтировано более 158 тыс. кв. м , а из 25,8 тыс. кв. м оконных блоков заменено почти 24,8 тыс. "В целом работы идут согласованными темпами. Самая главная проблема пока остается по дому №2 на улице Железнодорожная в Шебекино. К сожалению, до конца года все работы выполнить не успеем. <...> Но приложим все усилия, чтобы восстановление дома было начато и завершено с хорошим качеством и в максимально короткие сроки", - написал губернатор.

"На текущий момент в Шебекино из 17 [индивидуальных] домов, подлежащих восстановлению, 16 находятся в работе. В трех из них работы полностью завершены, и дома переданы собственникам. Остальные находятся в разной степени готовности. Девять - на стадии закрытия контура. Уже ведутся работы по устройству кровли, отделке фасадов и внутренних помещений. Еще четыре дома находятся в стадии демонтажа и устройства фундамента", - добавил глава региона.

Гладков уточнил, что заехал в школу №4, в которой во время майских обстрелов были повреждены кровля, системы отопления и водоснабжения, затопило целый корпус. По его словам, в течение двух-трех недель работы по восстановлению школы будут полностью завершены. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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