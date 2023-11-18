В Астане призвали людей не выходить на улицы из-за ураганного ветра

Акимат столицы Казахстана посоветовал оказавшимся на улице пережидать стихию в помещении

АСТАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Акимат (администрация) столицы Казахстана Астаны призывает людей не выходить на улицы без необходимости из-за ураганного ветра, а оказавшимся на улице власти советуют пережидать стихию в помещении.

Соответствующие предупреждения содержатся в распространенном сообщении администрации.

"В связи с погодными условиями просим жителей без острой необходимости не выходить на улицу и оставаться дома. Не оставляйте детей без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, спасатели рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий", - указали в администрации. По ее данным, в результате стихии была сорвана часть фасада одной из столичных школ.

В настоящее время из-за усиления ветра с порывами до 23 м/с коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме, отмечается в сообщении.

Ранее в субботу из-за метели власти республики ограничили движение на 22 автотрассах в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях.

В субботу утром в Казахстане в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение.