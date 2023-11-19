В Якутии написали Географический диктант в условиях многолетней мерзлоты

Всего в регионе организовали 531 площадку для проведения акции

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Акция "Географический диктант", организатором которого выступает Русское географическое общество, впервые прошла в якутском туркомплексе "Царство вечной мерзлоты" - ледяной пещере внутри горы с размещенными в ней инсталляциями изо льда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Сегодня, 19 ноября, заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина, пять лауреатов всероссийской олимпиады школьников по географии разных лет вместе с председателем отделения РГО в республике Александром Гороховым и организатором диктанта в республике Михаилом Черосовым написали диктант при -8...-10 градусах Цельсия на площадке туристического комплекса "Царство вечной мерзлоты", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС организатор диктанта в Якутии, член совета регионального отделения РГО Михаил Черосов, всего по региону организована 531 площадка во всех муниципалитетах республики - среди них школы, музеи, библиотеки. Ежегодно в республике более 10 тыс. жителей пишут Географический диктант, а сама республика регулярно входит в пятерку самых массовых регионов страны по участию в акции. "Радует, что отдаленные населенные пункты могут зарегистрироваться, получить бланки и собрать желающих. В основном это школьники, которые вслед за собой тащат своих родителей, бабушек и дедушек и других родственников. Самой северной площадкой в Якутии стала школа в селе Походск [Нижнеколымского района], а самой южной точкой - поселок Хани в Олекминском районе", - сказал Черосов.

В других регионах Дальнего Востока также организовали различные площадки. В Приморье одной из них выступил Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Знания по географии участники проверили в стенах исторического здания в зале "Бохай" главного корпуса музея - в центре Владивостока. В Забайкалье акцию впервые провели на территории этно-археопарка "Сухотино" на территории Титовской сопки - древнего палеовулкана, на котором находится в общей сложности около 30 археологических памятников. Для участников подготовили теплый шатер.