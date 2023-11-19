Около 360 зайцев выпустили за два года в лес в Новой Москве

По данным сайта мэра столицы, осенью в ТиНАО поселились еще семь молодых беляков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты, занимающиеся восстановлением популяции зайцев, за два года выпустили порядка 360 особей в леса Троицкого и Новомосковского округов Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"За два года в леса Троицкого и Новомосковского округов выпустили 360 диких зайцев. Восстановлением популяций зайца-беляка и зайца-русака занимаются специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в прошлом году на природу выпустили 110 зайцев, а в этом - 250. Осенью в ТиНАО поселились еще семь молодых беляков.

Животных готовят к жизни в дикой природе в профильном реабилитационном центре "Дом зайца". Они не ручные, не домашние и не нуждаются в помощи человека. Специалисты выращивают и выкармливают их по особой технологии, а после выпуска на волю наблюдают за ними с помощью фотоловушек.

В департаменте констатируют, что численность зайцев снижается во многих регионах. Оба вида, беляк и русак, внесены в Красную книгу Москвы.