19 ноября, 09:39

Эльбрус стал самой высокогорной площадкой Географического диктанта 2023 года

Акцию проводят в отеле "Липрус" на высоте 3 912 м

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Самой высокогорной площадкой Географического диктанта в 2023 году стала гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает "Кавказ.РФ".

"Они [участники Географического диктанта] приехали сегодня проверить свои знания на Эльбрусе - на высоте 3 912 м над уровнем моря! Рады представить вам команду эрудированных и отчаянных. 20 человек сегодня пишут диктант от Русского географического общества в "Липрусе", самом высокогорном отеле страны", - говорится в сообщении.

В команду вошли старшеклассник, учитель-логопед, управленец, советник директора школы, слесарь-испытатель, доцент кафедры МГУ, горный художник и чемпионка России по горному туризму, а также компания студентов СКФУ. "А еще проверить знания на Эльбрусе решил наш коллега Исмаил Мусуков - специалист по IT и выпускник геофака МГУ. Поддержать участников приехал и советник генерального директора "Кавказ.РФ" Алексей Елин - кандидат географических наук", - пояснили в компании.

Местом для написания диктанта на Эльбрусе стал альпинистский отель "Липрус", расположенный на южном склоне горы в районе станции канатной дороги Гарабаши. Желающим проверить свои знания в области географии на самой высокой горе России и Европы было необходимо к заявке на регистрацию участника приложить небольшое эссе о своем самом необычном географическом открытии.

Организатором Географического диктанта, проходящего с 2015 года, выступает Русское географическое общество. В 2017 году просветительская акция стала международной. За всю историю в ней приняли участие более 3 млн человек из 126 стран. Акция носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию. 

Теги:
РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
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