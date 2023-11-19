На Алтае открыли движение по дорогам, закрывавшимся из-за непогоды

В административном центре восстановили движение электротранспорта

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Движение открыли по дорогам в Алтайском крае, ранее закрытым из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Все автомобильные дороги федерального и регионального значения открыты для движения. К-83, объездная дорога в обход города Барнаула (Ленточный тракт), расчищена", - говорится в сообщении.

Движение для всех видов транспорта ограничивали на участке региональной автотрассы К-03 в крае из-за падения деревьев, вызванного ураганным ветром. В связи с очисткой от деревьев был закрыт и участок проезжей части автодороги в обход Барнаула. Ранее в административном центре восстановили движение электротранспорта.

Как уточнили в ГУ МЧС, в Алтайском крае наблюдается усиление ветра до ураганных значений 35 м/с и более, а также осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами гололедные явления, местами метели. Без света остались более 40 тыс. человек в 71 населенном пункте, от последствий непогоды пострадали двое.