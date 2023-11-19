В Донбассе обезвредили 4 тыс. взрывоопасных предметов за 80 дней

Сводный отряд пиротехников МЧС России обследовал 340 га территории механическим способом и 225 га - вручную

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сводный отряд пиротехников МЧС России вернулся из командировки в Донбасс, где обезвредил более 4 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

"На протяжении почти 80 дней они обследовали 340 га территории механическим способом и 225 га - вручную. Обнаружили и обезвредили более 4 тыс. взрывоопасных предметов", - сказали в МЧС.

В составе сводного отряда были представители спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю, Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Донского и Ногинского спасцентров министерства.