19 ноября, 12:29

На Украине создали штаб помощи водителям, заблокированным на границе с Польшей

Его ключевой задачей станет обеспечение людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины создало штаб помощи водителям, которые более 10 дней остаются заблокированы на украинско-польской границе. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи украинским водителям. Его ключевая задача - обеспечить наших людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Кубраков отметил, что в сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской - более 10 км, в сторону Краковца - более 16 км. "Украинские водители более 10 дней остаются заблокированными на польской границе", - подчеркнул он.

По словам министра, за каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который находится на постоянной связи с водителями и собирает информацию об их потребностях. Уже сейчас на границе работает инициативная команда, располагающая 11 тыс. наборов с продуктами, питьевой водой и необходимыми лекарствами. В случае необходимости министерство будет готово осуществить эвакуацию, отметил Кубраков.

18 ноября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе Украины и Польши из-за блокировки КПП польскими перевозчиками скопилось около 2,8 тыс. фур.

Протест польских водителей

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза.

Переговоры украинской и польской сторон о разблокировании границы пока не привели к результатам. Польские перевозчики утверждают, что с 20 ноября заблокируют еще один пункт пропуска.

16 ноября в поддержку польских коллег провели акцию словацкие автоперевозчики. Они на час заблокировали КПП "Вышне-Немецке" на границе Словакии с Украиной. В последнее дни на словацкой стороне границы с Украиной также образовались многокилометровые очереди из грузовиков - из-за ограничения выезда из Польши фуры направляются на Украину через территорию Словакии. 

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