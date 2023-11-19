Омбудсмен ДНР рассказала о желании многих украинских военнопленных остаться в РФ

По словам Дарьи Морозовой, причиной этому являются возможные будущие уголовные дела за сдачу в плен и возвращение на фронт

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Многие украинские военнопленные не хотят возвращаться по обмену на родину, потому что дома их ждут уголовные дела за сдачу в плен и возвращение на фронт, рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова в эфире канала "Россия-24".

"Среди военнопленных достаточно большое количество тех ребят, которые изъявляют желание остаться в России, потому что они понимают, что, как только приедут в порядке обмена на Украину, возможны уголовные дела, на каком основании они попали в плен, и 100%-ная отправка на линию соприкосновения. Ребята не хотят воевать, они хотят дальнейшей мирной жизни, даже несмотря на тот большой период, что они не увидят своих близких. Они готовы оставаться здесь, чтобы не воевать", - сказала Морозова.

Ранее украинское правительство сообщало, что в российском плену находится около 35 тыс. солдат ВСУ.

Министерство обороны РФ неоднократно сообщало о фактах сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Как отмечал в конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, они рассказывают о плохом психологическом состоянии в украинских подразделениях.