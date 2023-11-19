19 ноября, 13:48

В генконсульстве РФ в Гонконге прошел географический диктант

В нем приняли участие российские студенты, дипломаты РФ, другие проживающие в городе россияне

ГОНКОНГ, 19 ноября. /ТАСС/. Проживающие в Гонконге граждане России приняли участие в девятом диктанте, организатором которого выступает Русское географическое общество (РГО).

"Такие мероприятия позволяют популяризировать уникальный туристический потенциал России, продемонстрировать природу и культурное разнообразие нашей страны", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС консул РФ в Гонконге Екатерина Богучарская. По ее словам, генконсульство проводит географический диктант уже не в первый раз и отмечает рост интереса к этому мероприятию со стороны проживающих за рубежом россиян. Она также указала, что ежегодно в акции принимают участие представители разных поколений.

"В следующем году географическому диктанту РГО исполняется 10 лет. Мы планируем расширить масштаб мероприятия, в частности рассмотреть возможность его проведения на более крупной площадке, которая позволит вместить большее число участников", - добавила Богучарская.

Участники диктанта

В акции 2023 года приняли участие обучающиеся в вузах Гонконга российские студенты, дипломаты РФ, другие проживающие в городе россияне. За 45 минут им предлагалось ответить на 40 вопросов.

"В течение нескольких лет я участвовала в переводе вопросов диктанта на итальянский язык, а также организовывала его проведение на базе МГИМО как руководитель молодежного клуба РГО Terra Cognita при нашем университете", - рассказала ТАСС обучающаяся по обмену в Гонконгском университете (HKU) студентка Дарья Мазур. "Сегодня мне впервые выпала возможность проверить свои знания в качестве участника", - добавила она. Девушка отметила, что "вопросы, хоть и не требуют специальной подготовки, были действительно интересными, непрямолинейными".

"Было очень приятно получить такой теплый прием в генконсульстве РФ и познакомиться с другими энтузиастами - участниками диктанта", - продолжила Мазур. По ее словам, во время беседы с некоторыми из них появились планы дальнейшего развития клуба Terra Cognita. "Диктант стал не только образовательно-просветительским мероприятием, но и платформой для объединения соотечественников за рубежом", - добавила она.

Как ранее сообщила пресс-служба РГО, в диктанте были традиционные вопросы по географии и смежным наукам, а также по теме "Человек и география", поскольку 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Кроме того, были включены вопросы, подготовленные участниками конкурса "Напиши свой вопрос для географического диктанта", российскими компаниями, обществом "Знание", платежной системой "Мир", а также участниками программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд". Вопросы озвучили артисты Дмитрий Харатьян и Олег Газманов и телеведущая Анастасия Чернобровина.

Об обществе

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сейчас РГО насчитывает более 22 тыс. членов в России и за рубежом, отделения общества открыты во всех российских регионах. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация