В генконсульстве РФ в Гонконге прошел географический диктант

В нем приняли участие российские студенты, дипломаты РФ, другие проживающие в городе россияне

ГОНКОНГ, 19 ноября. /ТАСС/. Проживающие в Гонконге граждане России приняли участие в девятом диктанте, организатором которого выступает Русское географическое общество (РГО).

"Такие мероприятия позволяют популяризировать уникальный туристический потенциал России, продемонстрировать природу и культурное разнообразие нашей страны", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС консул РФ в Гонконге Екатерина Богучарская. По ее словам, генконсульство проводит географический диктант уже не в первый раз и отмечает рост интереса к этому мероприятию со стороны проживающих за рубежом россиян. Она также указала, что ежегодно в акции принимают участие представители разных поколений.

"В следующем году географическому диктанту РГО исполняется 10 лет. Мы планируем расширить масштаб мероприятия, в частности рассмотреть возможность его проведения на более крупной площадке, которая позволит вместить большее число участников", - добавила Богучарская.

Участники диктанта

В акции 2023 года приняли участие обучающиеся в вузах Гонконга российские студенты, дипломаты РФ, другие проживающие в городе россияне. За 45 минут им предлагалось ответить на 40 вопросов.

"В течение нескольких лет я участвовала в переводе вопросов диктанта на итальянский язык, а также организовывала его проведение на базе МГИМО как руководитель молодежного клуба РГО Terra Cognita при нашем университете", - рассказала ТАСС обучающаяся по обмену в Гонконгском университете (HKU) студентка Дарья Мазур. "Сегодня мне впервые выпала возможность проверить свои знания в качестве участника", - добавила она. Девушка отметила, что "вопросы, хоть и не требуют специальной подготовки, были действительно интересными, непрямолинейными".

"Было очень приятно получить такой теплый прием в генконсульстве РФ и познакомиться с другими энтузиастами - участниками диктанта", - продолжила Мазур. По ее словам, во время беседы с некоторыми из них появились планы дальнейшего развития клуба Terra Cognita. "Диктант стал не только образовательно-просветительским мероприятием, но и платформой для объединения соотечественников за рубежом", - добавила она.

Как ранее сообщила пресс-служба РГО, в диктанте были традиционные вопросы по географии и смежным наукам, а также по теме "Человек и география", поскольку 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Кроме того, были включены вопросы, подготовленные участниками конкурса "Напиши свой вопрос для географического диктанта", российскими компаниями, обществом "Знание", платежной системой "Мир", а также участниками программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд". Вопросы озвучили артисты Дмитрий Харатьян и Олег Газманов и телеведущая Анастасия Чернобровина.

Об обществе

Русское географическое общество было основано по указанию императора Николая I в 1845 году. В разные годы обществом руководили представители императорского дома, ученые и государственные деятели. С 2009 года президентом РГО является министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сейчас РГО насчитывает более 22 тыс. членов в России и за рубежом, отделения общества открыты во всех российских регионах.