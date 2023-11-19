19 ноября, 15:21

Шляпу Наполеона продали на аукционе за рекордные почти €2 млн

REUTERS/ Claudia Greco
© REUTERS/ Claudia Greco

Утверждается, что именно эту двууголку император носил на борту брига Inconstant, на котором бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Шляпа-двууголка (бикорн), которую носил первый император Франции Наполеон I Бонапарт (1769-1821 годы), была продана на аукционе в Фонтенбло почти за €2 млн. Об этом сообщил аукционный дом Osenat, организовавший торги.

"После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за €1 932 000", - сообщили организаторы.

Они также уточнили, что это рекордная сумма для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом. Оценочная стоимость бикорна перед торгами варьировалась от €600 тыс. до €800 тыс. Самым дорогим же предметом, принадлежавшим Наполеону, считалась другая шляпа императора, купленная на торгах этого же аукционного дома в 2014 году южнокорейским бизнесменом за €1,8 млн.

Черная фетровая шляпа, выставленная на торги в этот раз, украшена трехцветной кокардой, имеет ширину 475 мм и датируется примерно 1810 годом. Утверждается, что именно эту двууголку Наполеон носил на борту брига Inconstant, на котором бежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году. Согласно воспоминаниям камердинера Наполеона Луи-Жозефа Маршана, в момент поднятия французского триколора он передал ему свою шляпу, чтобы тот надел на нее трехцветную кокарду вместо флага Эльбы. "Император надел ее и при виде этой кокарды, этой маленькой шляпы, в которой сияли цвета Аустерлица, пришел в такое волнение, что император, который хотел говорить, не мог произнести ни слова. Действительно, трудно описать радость, восторг и нежные чувства, вспыхнувшие на бриге", - писал он в своих мемуарах.

На сайте аукционного дома уточняется, что историческая реликвия хранилась до XIX века в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона. Внук полковника продал ее дижонскому антикварщику, откуда она начала путь по частным коллекциям. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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