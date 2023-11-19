Калужская область примет порядка 130 россиян, вывезенных из Палестины

Глава региона Владислав Шапша отметил, что решение принял Федеральный штаб по работе с беженцами

КАЛУГА, 19 ноября. /ТАСС/. Граждане России, эвакуированные с территории Палестины, разместятся в Калужской области, в ближайшее время в регион прибудет порядка 130 человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

"В Калужской области будут размещены граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек", - написал он.

Шапша добавил, что правительство региона окажет содействие в размещении людей. Беженцев поселят в одном из пунктов временного размещения на территории области.