19 ноября, 15:50
Палестино-израильский конфликт

Эвакуированные из сектора Газа люди поблагодарили Россию и МЧС за помощь

В оперативный штаб ведомства, который продолжает свою работу на территории Египта, практически каждый день доставляют эвакуированных россиян и членов их семей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Эвакуированные из сектора Газа жители благодарят Россию и МЧС за оказанную помощь. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В оперативный штаб МЧС России, который продолжает свою работу на территории Египта, практически каждый день доставляют эвакуированных граждан России и членов их семей, пожелавших покинуть зону конфликта", - сообщили в министерстве.

Так, к сотрудникам МЧС России обратился Юсеф Диб, чья семья оказалась в списках эвакуированных. Он рассказал, что во время начала боевых действий в Палестине находился в рабочей командировке в Каире, а когда попытался вернуться к семье, дорога была уже закрыта. Юсеф просил помочь связаться и встретиться с женой и детьми.

В оперативном штабе МЧС России отнеслись к просьбе с понимаем, и вопрос был быстро решен - Юсеф Диб воссоединился с родными, которые были эвакуированы накануне, и присоединился к списку убывающих в Москву. "Команда МЧС сделала все, чтобы я воссоединился со своей семьей", - отметил Диб.

Еще одна семья поблагодарила за оказанную помощь: отец двух маленьких детей выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, российскому народу и МЧС России за то, что их семью не бросили в секторе Газа. "Я в очередной раз убедился, что русские своих не бросают" - сказал он.

Перед тем, как отправиться в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву, его дочь Мария передала руководителю оперативной группы МЧС России Даниилу Мартынову письмо с благодарностью, которое адресовала президенту Владимиру Путину. Мартынов пообещал, что сделает все, чтобы письмо было доставлено. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация