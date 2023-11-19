Эвакуированные из сектора Газа люди поблагодарили Россию и МЧС за помощь

В оперативный штаб ведомства, который продолжает свою работу на территории Египта, практически каждый день доставляют эвакуированных россиян и членов их семей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Эвакуированные из сектора Газа жители благодарят Россию и МЧС за оказанную помощь. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В оперативный штаб МЧС России, который продолжает свою работу на территории Египта, практически каждый день доставляют эвакуированных граждан России и членов их семей, пожелавших покинуть зону конфликта", - сообщили в министерстве.

Так, к сотрудникам МЧС России обратился Юсеф Диб, чья семья оказалась в списках эвакуированных. Он рассказал, что во время начала боевых действий в Палестине находился в рабочей командировке в Каире, а когда попытался вернуться к семье, дорога была уже закрыта. Юсеф просил помочь связаться и встретиться с женой и детьми.

В оперативном штабе МЧС России отнеслись к просьбе с понимаем, и вопрос был быстро решен - Юсеф Диб воссоединился с родными, которые были эвакуированы накануне, и присоединился к списку убывающих в Москву. "Команда МЧС сделала все, чтобы я воссоединился со своей семьей", - отметил Диб.

Еще одна семья поблагодарила за оказанную помощь: отец двух маленьких детей выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, российскому народу и МЧС России за то, что их семью не бросили в секторе Газа. "Я в очередной раз убедился, что русские своих не бросают" - сказал он.

Перед тем, как отправиться в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву, его дочь Мария передала руководителю оперативной группы МЧС России Даниилу Мартынову письмо с благодарностью, которое адресовала президенту Владимиру Путину. Мартынов пообещал, что сделает все, чтобы письмо было доставлено.