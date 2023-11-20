20 ноября, 00:14

Юдзуру Ханю назвал причину своего развода

По словам звезды фигурного катания, его жена, ее родственники и друзья подвергались интернет-травле

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Японская звезда фигурного катания Юдзуру Ханю, который несколько лет назад завершил карьеру, был вынужден развестись из-за не прекращающейся годами интернет-травли и преследований жены и ее родственников.

На своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) Ханю подчеркнул, что на протяжении долгого времени его жена, ее родственники и друзья подвергались интернет-травле и преследованиям со стороны третьих лиц, а также постоянному навязчивому поведению со стороны журналистов. Из-за этого жена фигуриста практически перестала выходить из дома. "И понимая, что все это может продолжаться и дальше, я принял решение о разводе. Я хочу, чтобы мой партнер был счастлив и не имел каких-либо ограничений в повседневной жизни", - написал Ханю. Фигурист "от всего сердца" попросил прекратить какое-либо преследование его бывшей супруги и ее родственников.

Ханю 28 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). Также на его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю на протяжении долгого времени был мировым рекордсменом по баллам за короткую программу - его результат превзошел американский фигурист Натан Чен на Олимпиаде в Пекине. 

Теги:
Япония
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