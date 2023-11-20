20 ноября, 04:20

Новые регионы РФ в 2024 году впервые получат субсидии на развитие инфраструктуры туризма

Как сообщил член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков, Луганской и Донецкой народным республикам, Херсонской и Запорожской областям выделят по 76,9 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Новые регионы России в 2024 году впервые получат субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры туризма: парков, пляжей, мест отдыха. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

"На 2024 год поправками [утверждена] сумма дополнительная на регионы [РФ], на развитие инфраструктуры туристической: пляжи, аквапарки, парки развлечений, зоны отдыха. Впервые [будет выделена] новым регионам, потому что они должны развивать инфраструктуру, <...> готовить интересные туристические места. В ближайшее время, пока идет специальная военная операция, они сконцентрируются на внутренний спрос жителей, чтобы можно было безопасно и комфортно отдохнуть летом и семьям, и детям, и родителям", - сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области в 2024 году получат на развитие туристической инфраструктуры по 76,9 млн рублей.

Волоцков добавил, что на новых территориях уделят отдельное внимание выходам к морю. Так, например, ДНР и Херсонская область планируют использовать для развития пляжной инфраструктуры около 280 км побережья Черного и Азовского морей. Для Мариуполя готовится концепт-план по яхтенному туризму. 

Теги:
РоссияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
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