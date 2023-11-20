20 ноября, 07:59

Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил вклад транспортной отрасли в развитие экономики и социальной сферы России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив вклад этого комплекса в развитие экономики и социальной сферы страны. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Сегодня мы чествуем миллионы специалистов. Всех, кто ежедневно осуществляет перевозку пассажиров и грузов водными и морскими путями, воздушными линиями, автомобильным, городским и железнодорожным транспортом. Вы вносите свой вклад в развитие экономики и социальной сферы, внешней торговли, повышение деловой активности, благополучия россиян", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр добавил, что каждый работник транспортной отрасли, выходя в рейсы и на маршруты, проявляет ответственность, выполняя свою работу на высоком профессиональном уровне. Мишустин отметил, что отрасль успешно адаптировалась к внешним ограничениям, серьезным вызовам и демонстрирует устойчивый рост. На сегодняшний день в регионах страны открываются новые и модернизируются действующие инфраструктурные объекты, реализуются масштабные проекты. "Яркий пример тому - введенные в эксплуатацию современные аэропорты в Новосибирске и Новом Уренгое. Строительство комплекса "Лавна" в Мурманской области, трассы М-12 от Москвы до Казани, реконструкция БАМа и Транссиба. Важно, что особое внимание вы уделяете цифровой трансформации, внедрению интеллектуальных транспортных систем и решений", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр также добавил, что цифровая трансформация позволяет автоматизировать многие процессы, переводить в электронный формат востребованные и социально значимые услуги, повышать эффективность управления, оперативность оформления документов и обеспечивать безопасность пассажиров.

Мишустин выразил уверенность, что компетентность, энергия, целеустремленность и впредь будут главными составляющими подхода сотрудников к работе, помогут выполнить намеченные планы. Глава кабмина поблагодарил транспортников за самоотверженный труд. Он пожелал работникам новых успехов и достижений, а также счастья, благополучия и крепкого здоровья им и их семьям.

20 ноября в России отмечается профессиональный праздник - День работника транспорта. Дата празднования выбрана в связи с тем, что 20 ноября 1809 года (по старому стилю) был учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта - Управление водяными и сухопутными сообщениями. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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