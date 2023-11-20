20 ноября, 09:23

Реставрацию особняка в Каретном Ряду планируют завершить в первом квартале 2024 года

В здании многие годы жил театральный режиссер Константин Станиславский

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Реставрацию особняка купцов Марковых в Каретном Ряду в Москве планируют завершить в первом квартале 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершаем реставрацию особняка купцов Марковых на улице Каретный Ряд. В здании, построенном в конце ХIХ века, многие годы жил великий театральный режиссер Константин Станиславский. В наше время особняк был закрыт баннером и требовал комплексного восстановления. <...> Окончание всех работ намечено на первый квартал 2024 года", - написал мэр.

Он отметил, что за год работ специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Здание за свою историю пережило несколько пожаров и масштабных перестроек, но по архивным чертежам и фрагментам декора удалось вернуть исторический облик. "Парадную лестницу, например, собирали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней. Отреставрировали изразцовую печь, историческую чугунную лестницу, метлахскую плитку в холлах на первом этаже", - добавил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияСтаниславский, Константин СергеевичМосква
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