Более 60% отдыхающих на горнолыжных курортах РФ не катаются на лыжах или сноубордах

Как заявил председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди, это требует увеличения возможностей для досуга

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Две трети отдыхающих на российских горнолыжных курортах не катаются на лыжах или сноубордах, что требует развития более комплексной туристической инфраструктуры и увеличения возможностей для досуга. Об этом заявил председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Из всех отдыхающих на горно-климатических курортах 35% активные лыжники и сноубордисты, а 65% - это те, кто отдыхает, но не катается. Интересное наблюдение, которое требует развития более комплексной инфраструктуры, досуга, наполнения событийными мероприятиями", - сказал он.

Эксперт напомнил, что в России действуют около 300 горнолыжных курортов, протяженность горнолыжных трасс составляет порядка 1,1 тыс. км. Лидерами по количеству посещений являются горнолыжные курорты в Сибирском и Приволжском федеральных округах.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в ходе пресс-конференции отметил, что турпоток по России в предстоящем зимнем сезоне может вырасти на 7%, в целом за год - на 15-16%. Его увеличению способствуют, в том числе, высокие цены на зарубежные поездки и сложная логистика.