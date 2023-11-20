20 ноября, 10:28

Более 60% отдыхающих на горнолыжных курортах РФ не катаются на лыжах или сноубордах

Как заявил председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди, это требует увеличения возможностей для досуга

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Две трети отдыхающих на российских горнолыжных курортах не катаются на лыжах или сноубордах, что требует развития более комплексной туристической инфраструктуры и увеличения возможностей для досуга. Об этом заявил председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Из всех отдыхающих на горно-климатических курортах 35% активные лыжники и сноубордисты, а 65% - это те, кто отдыхает, но не катается. Интересное наблюдение, которое требует развития более комплексной инфраструктуры, досуга, наполнения событийными мероприятиями", - сказал он.

Эксперт напомнил, что в России действуют около 300 горнолыжных курортов, протяженность горнолыжных трасс составляет порядка 1,1 тыс. км. Лидерами по количеству посещений являются горнолыжные курорты в Сибирском и Приволжском федеральных округах.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в ходе пресс-конференции отметил, что турпоток по России в предстоящем зимнем сезоне может вырасти на 7%, в целом за год - на 15-16%. Его увеличению способствуют, в том числе, высокие цены на зарубежные поездки и сложная логистика. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация