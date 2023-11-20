20 ноября, 11:17

В Москве речным транспортом ежедневно пользуются 3 тыс. человек

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, москвичи начинают чаще использовать речной транспорт именно для ежедневных поездок

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Речной транспорт используют каждый день в среднем 3 тыс. москвичей, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня у нас два маршрута. Каждый день в среднем передвигаются 3 тыс. пассажиров. На самом деле относительно метрополитена это небольшая цифра", - сказал он.

Как отметил Ликсутов, москвичи начинают чаще использовать речной транспорт именно для ежедневных поездок. "Для многих жителей некоторых районов Москвы время в пути сокращается в три-четыре раза, даже относительно [использования] личной машины", - указал заммэра. 

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