В Петербурге к годовщине открытия ладожской Дороги жизни пройдет Марш памяти

Собравшиеся почтут память защитников Ленинграда и проведут церемонии возложения цветов к мемориалам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Марш памяти, посвященный 82-летию со дня начала работы ладожской ледовой Дороги жизни, пройдет в Петербурге и Ленинградской области в преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила журналистам пресс-служба комитета по социальной политике Санкт-Петербурга отметив, что посетить знаковые мемориалы вместе соберутся как представители ветеранских организаций, так и молодое поколение - волонтеры и юнармейцы.

"В преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны по предложениям общественных организаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга состоится Марш памяти по межрегиональному маршруту, объединяющему Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Более ста представителей разных поколений петербуржцев вместе посетят мемориалы Малой Дороги жизни, роль которой была не менее значимой, чем трассы через Ладожское озеро", - говорится в сообщении.

Собравшиеся почтут память защитников Ленинграда и проведут церемонии возложения цветов к мемориалам, среди которых памятник "Регулировщица" в Петербурге, памятник героям Малой дороги жизни в Лисьем Носу, памятный знак "Малая дорога жизни" в Кронштадте и мемориал "Январский гром" на 20-й километре Гостилицкого шоссе.

Дорога жизни была единственным путем сообщения осажденного города со страной. Открывшаяся 22 ноября 1941 года, она начала действовать, когда нормы продовольствия в городе были снижены до трагических 250 г хлеба в сутки для рабочих и 125 г для всех остальных (именно в этот день на лед в сторону Кобоны вышли 60 машин, которые доставили в Ленинград 33 тонны хлеба). Проходящая прямо через Ладожское озеро (всего в 12-15 км от позиции фашистских захватчиков), эта ледовая дорога две зимы давала надежду на спасение голодающим защитникам города. Именно по ней в Ленинград доставлялись продукты питания, а также вывозили раненых, женщин, стариков и детей. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1, 3 млн человек.