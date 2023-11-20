На участке дороги Самара -Волгоград ограничили движение из-за метели

Госавтоинспекция Самарской области призвала автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности

ТАСС, 20 ноября. Движение для всех транспортных средств временно ограничено на участке дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград из-за метели в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"ФКУ "Поволжуправтодор" информирует о том, что в Самарской области введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках: км 111+960 - км 165+612 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград". Причина - неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении.

Также из-за метели, порывистого ветра и ограниченной видимости на участке трассы М-5 "Урал" с 889-го км до 944-й км ввели временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.

Ограничения планируют снять после 17:00 мск. Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности.