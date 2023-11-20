На юго-востоке Москвы капитально отремонтировали лизинский путепровод

Во время проведения работ объект функционировал с частичными ограничениями движения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) провели капитальный ремонт Лизинского путепровода на юго-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили Лизинский путепровод, расположенный в Южнопортовом районе", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что во время проведения капремонта путепровод функционировал с частичными ограничениями движения, полностью его не закрывали.

"В рамках проекта восстановили мостовое полотно проезжей части и тротуаров, заменили гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, отремонтировали железобетонную плиту и металлические балки пролетного строения. Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию путепровода", - добавил он.

По словам главы КГХ, за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.