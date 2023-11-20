На здании Кунсткамеры открыли мемориальную доску Юрию Кнорозову

В городе также провели несколько мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дешифровщика письменности майя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Мемориальную доску дешифровщику письменности майя Юрию Кнорозову открыли на здании Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, где он работал с 1953 года и до конца жизни. Доску установили на фасаде музейного корпуса в Таможенном переулке, где располагается центральный вход в музей.

"С [доски Кнорозову] мы начинаем "Пантеон Кунсткамеры" - в обратном порядке, с самой последней звезды, вглубь 10-летий и 100-летий. Юрий Валентинович - это человек-эпоха, человек-открытие, он разгадывал большие загадки, и он сам был человеком-загадкой - таковым он и остался. То, что им сделано, и то, как сделано, - это по-своему до сих пор тайна. Потому, что, казалось, он затевал исследования, которые были невыполнимы. Он не останавливался перед тем, что казалось неразрешимым", - сказал на церемонии директор Кунсткамеры Андрей Головнев.

По периметру доски сделан кант, состоящий из иероглифов майя. Их взяли из публикации Кнорозова "Система письма древних майя (опыт расшифровки)" 1955 года. Работы по подготовке и изготовлению мемориальной доски осуществил скульптор Матвей Макушкин.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский отметил, что, по его мнению, мемориальная доска получилась "очень элегантной и сделанной с большим вкусом". Он напомнил, что в городе провели несколько мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Кнорозова. "Это такое логичное завершение этого года", - добавил он.

Внучка Кнорозова Анна Маслова выразила благодарность за установку доски от имени семьи.

19 ноября 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения Кнорозова, в юбилейный год решили увековечить имя ученого и разместить мемориальную доску на фасаде корпуса Кунсткамеры в Таможенном переулке. Как напомнили в музее, до этого только один человек был удостоен подобного - на фасаде исторического здания со стороны Университетской набережной размещена мемориальная доска Михаилу Ломоносову, который работал здесь с 1741 по 1765 год.

О Кнорозове

Кнорозов пришел работать в Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая (ныне Музей антропологии и этнографии РАН) в 1953 году и проработал там до конца жизни. На первом этапе своей профессиональной деятельности, с 1949 по 1953 год, он работал в Российском этнографическом музее (тогда - Государственный музей этнографии народов СССР). Именно тогда Кнорозов сделал свое эпохальное открытие - дешифровал письменность майя, сразу получив всемирную известность.

Кнорозов - один из самых известных российских ученых в мире. Современники сравнивали его научный подвиг с полетом Юрия Гагарина в космос и открытием ДНК. В Мексике Кнорозову установили два памятника: в Канкуне и Мериде, столице мексиканского штата Юкатан, основанной испанским конкистадором Франсиско де Монтехо в 1542 году на развалинах большого поселения майя.