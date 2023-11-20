20 ноября, 13:12

В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами

У мужчины изъяли свидетельство на транспортное средство и государственные регистрационные знаки

ВОРОНЕЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Воронеже мужчину, на автомобиль которого была прекращена регистрация, у него не было полиса ОСАГО, но имелась задолженность по 264 штрафам, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Воронежской области.

"Госавтоинспекторами при надзоре за дорожным движением у дома №100 по улице Матросова был остановлен автомобиль Peugeot 308 под управлением 38-летнего местного жителя. Установлено, что на данном автомобиле прекращена регистрация, отсутствует полис ОСАГО и имеется задолженность за неуплату 264 штрафов", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) и ч. 2 ст. 12.38 КоАП РФ (опасное вождение), у мужчины изъяты свидетельство на транспортное средство и государственные регистрационные знаки. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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