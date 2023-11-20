В центре Геническа открыли мурал в честь Кирилла Стремоусова

Изображение появилось на кинотеатре "Россия"

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Мурал в честь заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова открыли в центре Геническа, передает корреспондент ТАСС.

Изображение нанесли на кинотеатре "Россия". На открытии присутствовала сестра Стремоусова Юлия, представители администрации и ведомств региона.

Помимо этого, состоялась премьера фильма сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Александра Малькевича "Кирилл Стремоусов. Голос Херсонской области".

Как рассказал ТАСС Малькевич, фильм создали на основе интервью с супругой Стремоусова Оксаной, губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Параллельно с показом открылась выставка с личными фотографиями и вещами Стремоусова.

Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовском Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика России). В 2022 году в ходе специальной военной операции большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. В апреле 2022 года Стремоусов занял должность заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области. В сентябре он получил паспорт гражданина России. 9 ноября 2023 года на его могиле в Симферополе открыли памятник.