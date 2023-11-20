Более 90% судов с участием Роспотребнадзора заканчиваются в пользу потребителя

Начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей службы Олег Прусаков сообщил, что по делам, по которым ведомство выдавало заключения, в пользу граждан было присуждено более 4 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в России встает на сторону потребителя в более чем 80% случаев. Если в рассматриваемом деле принимает участие Роспотребнадзор, то этот показатель превышает 90%, сообщил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

"Мы объясняем гражданам, что не нужно бояться идти в суд, потому что в целом правоприменительная практика сегодня в пользу потребителя на достаточно высоком уровне - это более 80%, а по делам, где участвует Роспотребнадзор - это выше 90%", - сказал он в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации на тему "Актуальные вопросы защиты прав потребителей и пути их решения".

Прусаков рассказал, что по делам, по которым Роспотребнадзор выдавал заключения, в пользу граждан было присуждено более 4 млрд рублей. "За девять месяцев [2023 года] нашими территориальными органами в судах было выдано более 11 тыс. заключений по делам о защите прав потребителей", - добавил он, отметив, что это является максимумом за последнее время. "То есть уже за девять месяцев этот максимальный показатель за все годы участия в судебной защите мы перешли", - подчеркнул Прусаков.