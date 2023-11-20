Жители Ингушетии и КЧР собрали 130 тонн гуманитарной помощи жителям Палестины

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, республика всегда готова "оказывать посильную помощь тем, кому она необходима"

ЧЕРКЕССК, 20 ноября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии и Ингушетии собрали свыше 130 тонн гуманитарного груза для жителей Палестины, сообщили главы республик.

"За 10 дней жители нашей республики собрали 104 тонны гуманитарной помощи для жителей Палестины. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и многое другое. Огромную помощь в этой работе оказывают волонтеры. Многие жители республики приходят целыми семьями", - написал в Telegram-канале глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что гуманитарная помощь - это главное, чем сейчас можно помочь. "Наша республика никогда не останется в стороне, мы оказывали и будем оказывать посильную помощь тем, кому она необходима. Это не только проявление гуманности и солидарности, но и неотъемлемая часть нашей международной ответственности", - добавил глава республики.

В свою очередь руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил в Telegram-канале, что из республики готовится к отправке груз гуманитарной помощи весом 30 тонн для граждан Палестины. "Гуманитарный груз был сформирован за счет средств, поступивших от жителей Карачаево-Черкесии. Правительством республики были приобретены продукты питания - мука, сахар, консервы и другие продукты долговременного хранения, средства личной гигиены, постельное белье и другие товары первой необходимости. В формировании груза также приняли участие представители бизнес-сообщества республики", - отметил Темрезов.

По его словам, 20 ноября начинается загрузка машин, затем в сопровождении сотрудников МЧС гуманитарный груз от Карачаево-Черкесии будет доставлен на борт воздушного судна - перевозчика по согласованному гуманитарному коридору.