20 ноября, 14:53

В Самаре из-за снегопада пробки на дорогах достигли 10 баллов

Наибольшие трудности наблюдаются на Московском шоссе, на улицах Ново-Садовой, Гагарина, Тухачевского, Полевой

ТАСС, 20 ноября. Загруженность автомобильных дорог Самары вечером 20 ноября достигла 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

В Самаре неделя началась со снегопада, который привел к пробкам на городских дорогах. Согласно данным сервиса, наибольшие трудности наблюдаются на Московском шоссе, на улицах Ново-Садовой, Гагарина, Тухачевского, Полевой.

Согласно данным ФГБУ "Приволжское УГМС", 21 ноября в Самарской области также ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, ледяной дождь, налипание мокрого снега, ночью местами метель. Также прогнозируется усиление восточного ветра, на дорогах снежные заносы, гололедица. 

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РоссияСамарская область
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