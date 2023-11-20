Минздрав предложил включить скрининг на антитела к гепатиту С в профилактические осмотры

По данным министерства, речь идет об исследовании граждан 25 лет и старше раз в 10 лет

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минздрав России предлагает включить скрининговые исследования на антитела к гепатиту C в профилактические медицинские осмотры населения. Проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа направлен на определение порядка проведения исследования на антитела к гепатиту С в рамках проведения профилактических медицинских осмотров населения. Скрининговое обследование на антитела к гепатиту С планируется проводить при условии информированного добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское вмешательство", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, речь идет об исследовании граждан 25 лет и старше раз в 10 лет "путем определения суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C в крови". Цель проекта - раннее выявление заболевания в ходе профилактических осмотров россиян, добавили в Минздраве России. Там напомнили, что гепатит C часто протекает бессимптомно.

Проводить скрининговые обследования на антитела планируют за счет средств ОМС. Это даст возможность обеспечить раннее выявление гепатита C у россиян с 2024 года, отметили в пресс-службе Минздрава.

"Проведение скринингового обследования на антитела к гепатиту С в целях раннего выявления гепатита С было включено в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - напомнили в министерстве.